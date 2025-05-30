В Самаре завершили озеленение территории клиник медуниверситета

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета завершено благоустройство территории — высажено более 600 растений. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Цель проекта — улучшить внешний вид и создать благоприятную атмосферу для пациентов, сотрудников и студентов. Были выбраны растения, которые очищают воздух и дополняют уже существующие хвойные насаждения.
Цветовая палитра озеленения отражает эмблему университета. В дизайне использованы растения белого, чёрного, синего и красного оттенков — каждый цвет символизирует ключевые ценности СамГМУ: заботу о жизни и здоровье, стремление к знаниям, связь с Волгой и готовность к служению.
Ранее мы писали, что в Самаре продолжается голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2026 году. Сделать свой выбор можно будет до 12 июня.
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