Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре завершили озеленение территории клиник медуниверситета

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета завершено благоустройство территории — высажено более 600 растений.

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета завершено благоустройство территории — высажено более 600 растений. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Цель проекта — улучшить внешний вид и создать благоприятную атмосферу для пациентов, сотрудников и студентов. Были выбраны растения, которые очищают воздух и дополняют уже существующие хвойные насаждения.

Цветовая палитра озеленения отражает эмблему университета. В дизайне использованы растения белого, чёрного, синего и красного оттенков — каждый цвет символизирует ключевые ценности СамГМУ: заботу о жизни и здоровье, стремление к знаниям, связь с Волгой и готовность к служению.

Ранее мы писали, что в Самаре продолжается голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2026 году. Сделать свой выбор можно будет до 12 июня.

Участвуйте в розыгрыше призов для подписчиков нашего телеграм-канала до 1 июня!