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Кроссворд на 01 июня 2025

1 июня отмечает день рождения Морган Фриман — один из самых уважаемых актеров Голливуда. Его голос узнают с первых секунд, а его роли — от мудрого наставника до Бога — давно стали культовыми. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить его лучшие работы.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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