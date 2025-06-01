Кроссворд на 01 июня 2025

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1 июня отмечает день рождения Морган Фриман — один из самых уважаемых актеров Голливуда. Его голос узнают с первых секунд, а его роли — от мудрого наставника до Бога — давно стали культовыми. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить его лучшие работы.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.