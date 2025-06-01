Кроссворд на 01 июня 2025

1 июня отмечает день рождения Морган Фриман — один из самых уважаемых актеров Голливуда. Его голос узнают с первых секунд, а его роли — от мудрого наставника до Бога — давно стали культовыми. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить его лучшие работы.