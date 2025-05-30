Власти сняли запрет на рыбалку сразу в трех областях Беларуси

Она акцентировала внимание, что в указанный период любительская рыбалка разрешена только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, который оснащен одной искусственной приманкой с двумя одинарными, или двойными, или тройными крючками. Юлия Рогалинская заявила, что рыбалка с другими орудиями лова, а также ночью или же при помощи маломерных и иных судов запрещены.