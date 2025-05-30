Власти сняли запрет на рыбалку сразу в трех областях Беларуси. Подробности сообщила пресс-секретарь Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Юлия Рогалинская, пишет агентство «Минск-Новости».
Рогалинская обратила внимание, что с 31 мая 2025 года в Минской, Гродненской и Могилевской областях перестанет действовать временный нерестовый запрет на рыбалку, который был введен с 1 апреля. Специалист пояснила, что сроки названного запрета составляют 60 суток и зависят от регионов Беларуси.
— На юге страны, в Брестской и Гомельской областях, они вводились с 20 марта по 18 мая. В самом северном — Витебской области — запрет действует с 10 апреля по 8 июня, — отметила пресс-секретарь.
Она акцентировала внимание, что в указанный период любительская рыбалка разрешена только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, который оснащен одной искусственной приманкой с двумя одинарными, или двойными, или тройными крючками. Юлия Рогалинская заявила, что рыбалка с другими орудиями лова, а также ночью или же при помощи маломерных и иных судов запрещены.
Пресс-секретарь Государственной инспекции охраны животного и растительного мира заметила, что штраф для белорусов может составит от 10 до 30 базовых величин, или от 420 до 1260 рублей (в мае 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля). Она добавила, что за незаконный вылов рыбы в момент запрета предусматривается возмещение вреда окружающей среде в тройном размере за каждую изъятую особь.
— В случае причинения вреда на сумму от 100 (4200 рублей. — Ред.) базовых величин наступает уголовная ответственность, — отметила Рогалинская.
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