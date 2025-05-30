Летняя жара и духота повлияют на здоровье людей больше, чем магнитная буря

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Текущая магнитная буря окажет значительно меньшее влияние на здоровье и самочувствие жителей России и других регионов мира, чем надвигающаяся летняя жара и духота. Об этом ТАСС сообщил заведующий Лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.
«На текущий момент данная магнитная буря является самой продолжительной за минувший год. Но она имела место вчера, сегодня ожидаются менее выраженные возмущения. Особых последствий для здоровья людей она принести не должна, гораздо более серьезный фактор, который может ухудшить самочувствие людей — летняя жара и духота», — отметил ученый.
Как ранее сообщалось, вчера на Земле началась продолжительная магнитная буря, связанная с прибытием области столкновения потоков солнечного ветра на орбиту Земли. По последним данным российских радиоастрономов, эта буря обладает относительно слабой силой, однако при этом геомагнитные возмущения будут фиксироваться в атмосфере Земли и в сегодняшние сутки.
Отставнов отметил, что последствия этих проявлений космической непогоды будут ощущаться разве что космонавтами на борту МКС, тогда как на Земле и для техники, и для людей более опасными станут вполне земные погодные явления, такие как высокие температуры воздуха и духота.