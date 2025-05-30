Путин поблагодарил главу фонда «Круг добра» за работу

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил главу фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями «Круг добра» протоиерея Александра Ткаченко за работу, отметив, что фонд работает и развивается.
Путин в пятницу принял главу фонда в Кремле. На встрече протоиерей Александр Ткаченко рассказал, что, согласно данным независимого исследования ВШЭ, фонду доверяют 85% респондентов, которые знают о фонде. Со своей стороны глава государства подчеркнул, что это заслуга главы фонда и всех, кто с ним работает.
«Я вижу, что фонд работает и развивается, новые направления возникают по орфанным и другим тяжелым заболеваниям — направления по поддержке борьбы с этими недугами. И хочу вас поблагодарить, потому что одно дело — принять такое решение, найти источник финансирования, другое дело — организовать такую работу», — сказал Путин.
Он отметил, что при создании фонда важно было найти таких людей, которым общество, родительское сообщество безусловно будут доверять, и которые сделают работу этого фонда максимально публичной и прозрачной.
«У вас это получилось. И у вас, и у тех людей, которых вы подобрали для работы рядом с собой, это получилось. И это залог успеха», — сказал президент.