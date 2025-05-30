До +43°C: в Казахстане ожидается экстремально жаркий июнь

Лишь в отдельные дни при смене тропических воздушных масс более прохладным атлантическим воздухом будет спад жары, как, например, в первой декаде на западе республики ожидается понижение температуры воздуха ночью от +17+22°С до +7+12°С, днем от +27+32°С до +20+25°С, в Атырауской и Мангистауской и Актюбинской и Костанайской областях и в области Улытау ночью от +18+28°С до +12+23°С, днем от +30+38°С до +20+30°С, но в конце декады вновь прогнозируется днем повышение температуры до +25+32°С.