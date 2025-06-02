Ответы на кроссворд от 1 июня 2025: интересные факты про Моргана Фримана

По горизонтали:
1. Керри
Сотрудничество Моргана Фримана и Джима Керри в комедии «Брюс Всемогущий» (2003) стало одним из самых ярких моментов в комедийном кино начала 2000-х. Несмотря на успех картины, Джим Керри признавался, что работа с Фриманом вызывала у него определенное напряжение из-за «внушительности» Фримана, что заставляло его быть особенно сосредоточенным на съемках. Керри высоко ценил профессионализм своего партнера и подчеркивал его вклад в успех фильма.
2. Фокс
Морган Фриман сыграл Люциуса Фокса в трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене: «Бэтмен: Начало», «Темный рыцарь» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Его персонаж — глава отдела прикладных наук Wayne Enterprises, который обеспечивает Брюса Уэйна передовыми технологиями и поддержкой. Фокс не только поставляет оборудование, но и выступает моральной опорой, проявляя принципиальность, например, в вопросах конфиденциальности. Роль Фримана стала ключевой благодаря глубине и харизме, которые он привнес в образ.
3. Гольф
Морган Фриман увлекся гольфом в 65 лет и с тех пор активно участвует в различных турнирах, включая Humana Challenge, где он играет вместе с другими знаменитостями и профессиональными гольфистами. Гольф стал для него способом поддержки благотворительных инициатив: он участвует в аукционах, предлагая сыграть с ним партию для сбора средств на помощь нуждающимся. После автомобильной аварии, в которой он повредил руку, Фриман не отказался от гольфа, освоив технику игры одной рукой.
4. Люси
«Люси» — научно-фантастический фильм, в котором главную роль исполняет Скарлетт Йоханссон. Люк Бессон выступил в роли сценариста, режиссера и сопродюсера. В фильме профессор Норман, сыгранный Морганом Фриманом, заявляет, что жизнь на Земле появилась 1 миллиард лет назад, в то время как реальная оценка составляет 3,7 миллиарда лет. Профессор также говорит, что человек использует только 10% своего мозга, что является популярным мифом: на самом деле мозг функционирует на 100%, активируя необходимые участки по мере необходимости.
По вертикали:
1. Кросс
Триллер «Целуя девушек» режиссера Гэри Фледера основан на одноименном романе Джеймса Паттерсона. Главные роли исполнили Морган Фриман, Кэри Элвес и Эшли Джадд. Фильм получил преимущественно негативные отзывы, имея рейтинг 32% на Rotten Tomatoes на основе 34 обзоров. Критики отметили, что триллер не предлагает неожиданных сюжетных поворотов. Первоначально роль детектива Алекса Кросса планировалась за Дензелом Вашингтоном, но из-за занятости актера она досталась Моргану Фриману.
2. Мюзикл
Морган Фриман дебютировал на Бродвее в 1968 году, сыграв Рудольфа в мюзикле «Hello, Dolly!» с полностью афроамериканским составом. Эта постановка стала важным культурным событием, подчеркнувшим разнообразие на американской театральной сцене. До этого Фриман участвовал в пьесе «The Niggerlovers» о движении за гражданские права. После дебюта он продолжил карьеру, сыграв в «The Mighty Gents», за которую был номинирован на премию Tony.
3. Бог
Морган Фриман сыграл Бога в двух комедийных фильмах режиссера Тома Шедьяка: «Брюс Всемогущий» и «Эван Всемогущий». Его образ стал одной из самых узнаваемых интерпретаций божественного персонажа в современном кино. В «Брюсе Всемогущем» Фриман предстает мудрым наставником, который передает свои силы тележурналисту Брюсу Нолану, показывая важность ответственности и сочувствия. В «Эване Всемогущем» он обращается к конгрессмену Эвану Бакстеру с просьбой построить ковчег, умудряясь одновременно сочетать в себе и авторитет, и юмор.
4. Оскар
Морган Фриман получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана за роль Эдди «Скрап-Железа» Дюпри в фильме Клинта Иствуда «Малышка на миллион». В этом фильме Фриман сыграл бывшего боксера, который становится наставником главной героини, боксера-новичка, в исполнении Хилари Суэнк. Эта победа была первой для Фримана после четырех предыдущих номинаций за роли в фильмах «Умный парень», «Шофер мисс Дэйзи», «Побег из Шоушенка» и «Непокоренный».
5. Пилот
Морган Фриман с детства мечтал о небе и после школы поступил на службу в ВВС США, где работал техником. Несмотря на ранний интерес, пилотскую лицензию он получил лишь в 65 лет, обучившись управлению самолетами и вертолетами. Он является членом «Живых легенд авиации», участвует в различных авиационных мероприятиях и владеет несколькими самолетами. В 2015 году Фриман успешно справился с экстренной посадкой и до сих пор продолжает активно летать.
6. Семь
Фильм «Семь» — триллер в жанре неонуар, снятый Дэвидом Финчером по сценарию Эндрю Кевина Уокера. Сюжет фокусируется на расследовании серийных убийств, связанных с семью смертными грехами. Во время съемок Морган Фриман допустил ошибку, когда держал палец на спусковом крючке своего пистолета, что было быстро исправлено полицейскими консультантами. Также в фильме снялся сын Фримана, Альфонсо, в роли технического специалиста по снятию отпечатков пальцев.
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