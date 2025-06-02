Ответы на кроссворд от 1 июня 2025: интересные факты про Моргана Фримана

3. Гольф

Морган Фриман увлекся гольфом в 65 лет и с тех пор активно участвует в различных турнирах, включая Humana Challenge, где он играет вместе с другими знаменитостями и профессиональными гольфистами. Гольф стал для него способом поддержки благотворительных инициатив: он участвует в аукционах, предлагая сыграть с ним партию для сбора средств на помощь нуждающимся. После автомобильной аварии, в которой он повредил руку, Фриман не отказался от гольфа, освоив технику игры одной рукой.