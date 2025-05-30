Путин: власти сделают все необходимое для успешной работы «Круга добра»

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Власти России будут делать все необходимое, чтобы создать условия для дальнейшей эффективной работы фонда поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями «Круг добра», заверил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принял в Кремле главу фонда «Круг добра» протоиерея Александра Ткаченко. Встреча была приурочена к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Президент России отметил, что фонд развивается, расширяет направления оказания помощи и смог заслужить доверие родительского сообщества.
«Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы работу обеспечить, создать условия — поддержать источники финансирования и создать условия для его дальнейшей эффективной работы», — подчеркнул Путин.
Фонд «Круг добра» был создан по инициативе президента России в 2021 году, он получает средства на финансирование дорогостоящей медицинской помощи детям за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая в 2024 году действовала для доходов свыше 5 миллионов рублей в год. С 1 января 2025 года прогрессия по НДФЛ была расширена и все поступления от повышенных ставок налога идут в федеральный бюджет. Часть этих поступлений в виде гранта по-прежнему направляется фонд.