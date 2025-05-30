Путин: власти сделают все необходимое для успешной работы «Круга добра»

Фонд «Круг добра» был создан по инициативе президента России в 2021 году, он получает средства на финансирование дорогостоящей медицинской помощи детям за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая в 2024 году действовала для доходов свыше 5 миллионов рублей в год. С 1 января 2025 года прогрессия по НДФЛ была расширена и все поступления от повышенных ставок налога идут в федеральный бюджет. Часть этих поступлений в виде гранта по-прежнему направляется фонд.