Помощь фонда «Круг добра» получают 29 тысяч детей

«Люди доверили значительные средства фонду. Они все идут для того, чтобы покупать лекарства. И мы очень бережно относимся к этим средствам. В прошлом году до фонда было доведено 200 миллиардов рублей. Бюджет был стопроцентно исполнен и лекарства поступили детям. А всего с момента начала работы фонда — 511 миллиардов», — добавил он.