Как собрать ребенка в детский лагерь и что давать с собой категорически нельзя

Важно оценить погодные условия. Даже если прогноз во время смены в лагере обещает жару, все равно нужно положить ребенку с собой в поездку теплую одежду на флисовом подкладе. Например, спортивные штаны и кофту худи. Остальные комплекты одежды тоже важно собирать по погоде и постараться рассчитать, какое количество одежды нужно ребенку на поездку, в зависимости от ее длительности. Это могут быть хлопчатобумажные штаны, если погода будет до плюс 15 градусов, а если выше, то шорты и футболки. Ребенку нужно обязательно собрать два комплекта нижнего белья на сутки. Соответственно, чем больше, тем лучше, особенно если ребенок не владеет навыками стирки.