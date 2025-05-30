Житель Забайкалья заплатил 1,4 миллиона за незаконную добычу золота

В Краснокаменске 63-летний мужчина попался на незаконной добыче золота. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на прокуратуру Забайкалья, в 2021—2022 годах он с помощью металлоискателя нашел 403,7 грамма драгоценного металла на сумму более 2,8 миллиона рублей.
— Когда попытался перевезти золото в Читу для продажи, его остановили пограничники. Драгоценный металл изъяли. Против золотоискателя завели административное дело. Суд признал его виновным и оштрафовал на 1,4 млн рублей. Нарушитель выплатил всю сумму, — сообщают в агентстве.
Изъятое золото теперь принадлежит государству. В это время напоминаем, что незаконная добыча драгоценных металлов преследуется по закону.
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