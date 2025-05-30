Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Крылья» добились трех волевых побед, а «Акрон» одной в минувшем сезоне РПЛ

Самарцы по этому показателю четвертые в лиге, а тольяттинцы оказались за бортом первой шестерки чемпионата.

Самарцы по этому показателю четвертые в лиге, а тольяттинцы оказались за бортом первой шестерки чемпионата.

Всего «Крылья Советов» добились в прошедшем розыгрыше РПЛ трех волевых побед. При этом сами однажды позволили сопернику получить ее.

У «красно-черных» ситуация похуже — только раз выигрывали, уступая по ходу встречи. Плюс трижды отдавали матч, ведя в счете. По последнему показателю команда Заура Тедеева третья в Премьер-лиге, уточняет телеграм-канал «МЯЧ RU».

Ранее рассказывали, кто из легионеров «молодых и звонких» выступит за свои национальные команды летом.

Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!