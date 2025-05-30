«Крылья» добились трех волевых побед, а «Акрон» одной в минувшем сезоне РПЛ

Самарцы по этому показателю четвертые в лиге, а тольяттинцы оказались за бортом первой шестерки чемпионата.
Всего «Крылья Советов» добились в прошедшем розыгрыше РПЛ трех волевых побед. При этом сами однажды позволили сопернику получить ее.
У «красно-черных» ситуация похуже — только раз выигрывали, уступая по ходу встречи. Плюс трижды отдавали матч, ведя в счете. По последнему показателю команда Заура Тедеева третья в Премьер-лиге, уточняет телеграм-канал «МЯЧ RU».
Ранее рассказывали, кто из легионеров «молодых и звонких» выступит за свои национальные команды летом.
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