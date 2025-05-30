Назначена дата начала суда над экс-замминистра ЖКХ Свердловской области

Суд над бывшим заместителем министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Андреем Кислицыным и бывшим депутатом законодательного собрания Свердловской области, советником гендиректора филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Павлом Мякишевым начнется в понедельник, 2 июня. Об этом сообщили ЕАН в пресс-службе Свердловского областного суда.
Кислицын обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, в особо крупном размере», Мякишев — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве, в особо крупном размере».
По версии следствия, в период с декабря 2022 года по апрель 2024 года Кислицын получил от представителя юридического лица, занимающегося изготовлением светотехнического оборудования, через посредника 1,9 млн рублей. Это была часть взятки в 4 млн рублей. Оставшуюся сумму в размере свыше 2 млн рублей за посреднические услуги получил знакомый заместителя министра. Взятка была передана за способствование в заключении с указанным юридическим лицом контрактов на поставку электрического оборудования как напрямую с подведомственными муниципалитетам предприятиями, так и через организации, победившие в открытых аукционах.
Чтобы «отработать» взятку, Кислицын, как считает следствие, обратился к главам четырех муниципальных образований и их заместителям с рекомендацией о заключении с указанным юридическим лицом контрактов на поставку светотехнического оборудования.
ЕАН сообщал, что Кислицын — обвиняемый сразу по двум уголовным делам. Первое было возбуждено 27 апреля 2024 года по ч. 6 ст. 290 «Получение взятки в особо крупном размере». Второе — 24 сентября 2024 года по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получения взятки группой лиц по предварительному сговору».
Сразу после выхода Андрея Кислицына под домашний арест 22 января 2025 года было возбуждено уголовное дело в отношении только-только отставленного (13 января) с должности министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова по ч. 6 ст. 290 «Получение взятки в особо крупном размере».
Накануне, 29 апреля, стало известно, что возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере» на еще одного замминистра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области — Сергея Гайду. Чиновник объявлен в розыск, СМИ сообщают, что он сбежал в Польшу.
Напомним, Сергей Гайда — сын советника экс-губернатора Евгения Куйвашева Анатолия Гайды. Выпускник Юракадемии, он в разные годы возглавлял фонд «Среднеуральское агентство содействия иностранным инвестициям», компанию «Строймонтажсервис-12», был генеральным представителем пивоваренной компании «Балтика», работал в территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом СО, был директором филиала ФГУП «Государственное предприятие по реализации военного имущества» в Екатеринбурге, заместителем гендиректора ФГУП «Экран». Кроме свердловского минсоцполитики работал в региональном минЖКХ.