Назначена дата начала суда над экс-замминистра ЖКХ Свердловской области

По версии следствия, в период с декабря 2022 года по апрель 2024 года Кислицын получил от представителя юридического лица, занимающегося изготовлением светотехнического оборудования, через посредника 1,9 млн рублей. Это была часть взятки в 4 млн рублей. Оставшуюся сумму в размере свыше 2 млн рублей за посреднические услуги получил знакомый заместителя министра. Взятка была передана за способствование в заключении с указанным юридическим лицом контрактов на поставку электрического оборудования как напрямую с подведомственными муниципалитетам предприятиями, так и через организации, победившие в открытых аукционах.