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Путин призвал поддерживать качество лекарств для детей на высоком уровне

Путин указал на важность соответствия препаратов для детей стандартам качества.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Важно, чтобы качество российских препаратов для лечения детей с тяжелыми заболеваниями было высоким, отметил президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко.

В ходе общения Ткаченко рассказал Путину, что одним из косвенных эффектов деятельности фонда стало развитие отечественной фармацевтической промышленности. Как пояснил руководитель фонда, в России регистрируются и вводятся в гражданский оборот новые отечественные препараты, медицинские изделия, которые получают пациенты.

Ткаченко назвал справедливой ситуацию, когда деньги российских налогоплательщиков остаются в стране и работают на развитие отечественной промышленности.

«Главное, чтобы качество соответствовало», — подчеркнул Путин.

«Круг добра» занимается поддержкой детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими. Фонд был создан на основании указа президента РФ.