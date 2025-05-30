Путин призвал поддерживать качество лекарств для детей на высоком уровне

В ходе общения Ткаченко рассказал Путину, что одним из косвенных эффектов деятельности фонда стало развитие отечественной фармацевтической промышленности. Как пояснил руководитель фонда, в России регистрируются и вводятся в гражданский оборот новые отечественные препараты, медицинские изделия, которые получают пациенты.