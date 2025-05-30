Путин призвал поддерживать качество лекарств для детей на высоком уровне

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Важно, чтобы качество российских препаратов для лечения детей с тяжелыми заболеваниями было высоким, отметил президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко.
В ходе общения Ткаченко рассказал Путину, что одним из косвенных эффектов деятельности фонда стало развитие отечественной фармацевтической промышленности. Как пояснил руководитель фонда, в России регистрируются и вводятся в гражданский оборот новые отечественные препараты, медицинские изделия, которые получают пациенты.
Ткаченко назвал справедливой ситуацию, когда деньги российских налогоплательщиков остаются в стране и работают на развитие отечественной промышленности.
«Главное, чтобы качество соответствовало», — подчеркнул Путин.
«Круг добра» занимается поддержкой детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими. Фонд был создан на основании указа президента РФ.