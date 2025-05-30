Здание бывшей поликлиники в Ярославле выставили на торги.

«В начале этого года уже были успешно реализованы несколько объектов, что позволило пополнить областной бюджет более чем на 200 миллионов рублей. Близость к центру города и уникальная архитектура XIX века делают здание на Московском проспекте перспективным для туристического бизнеса», — цитирует Евраева пресс-служба.