Здание бывшей поликлиники в Ярославле выставили на торги.

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Здание бывшей поликлиники на Московском проспекте в Ярославле выставлено на торги, сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.
«Комплекс бывшей взрослой поликлиники № 1 на Московском проспекте, 43/10, в Ярославле выставлен на продажу. Начальная стоимость объекта — 96 миллионов рублей. Подать заявку на участие в аукционе можно до 4 июня», — говорится в сообщении.
По словам губернатора региона Михаила Евраева, продажа здания бывшей поликлиники № 1 входит в план приватизации регионального имущества на 2025 год.
«В начале этого года уже были успешно реализованы несколько объектов, что позволило пополнить областной бюджет более чем на 200 миллионов рублей. Близость к центру города и уникальная архитектура XIX века делают здание на Московском проспекте перспективным для туристического бизнеса», — цитирует Евраева пресс-служба.
При этом, подчеркнул глава региона, новый владелец будет обязан сохранить исторический облик объекта культурного наследия.
Как отметил министр имущественных отношений Николай Здоров, в состав лота входят основное здание поликлиники площадью 1770 квадратных метров, корпус флюорографии площадью 118 квадратных метров, гараж, хозяйственная постройка и земельный участок площадью 2023 квадратных метра.
Памятник имеет богатую историю, отмечают в областном правительстве. С 1858 года там располагался Николаевский детский приют, открытый на средства ярославского купца Алексея Трунова. Заведение посещали высокие гости, включая императоров Александра II и Николая II. В здании действовала церковь Живоначальной Троицы. После упразднения приюта в 1921 году размещались глазная больница и детская амбулатория, а с 1940-х годов — поликлиника.