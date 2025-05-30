Опрос: качество жизни и работа региональных властей в Свердловской области

В опросе выделены следующие сферы для оценки: безопасность, здравоохранение, образование, ЖКХ, экология, культура, поддержка бизнеса, качество госуслуг и сервисов, социальная защита и инклюзивность. Ответить на каждый вопрос можно по шкале от «полностью удовлетворен» до «совершенно не удовлетворен».
Ранее Агентство стратегических инициатив (АСИ) проводило исследование качества жизни. Большинство опрошенных россиян заявили, что считают свое место проживания безопасным. 47% регионов смогли улучшить показатели по сравнению с прошлым периодом.
Редакция Новостей Mail в апреле 2025 года интересовалась у читателей об их самочувствии — тогда в опросе приняли участие 5 тысяч россиян из более чем 50 регионов. Лишь 7% опрошенных были полны сил и энергии.
При этом в марте 2024 года 69% россиян называли себя счастливыми — показал совместный опрос ВФокусе Mail и Здоровье Mail. 84% опрошенных указали, что вкладывают в понятие «счастье» — здоровье, как свое, так и близких.