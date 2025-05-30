Названы столичные водоемы, пригодные для купаний

«Все эти 12 зон предусматривают купание: Левобережье, пляж “Динамо”, Головинские пруды, Озеро Белое, Тропарево, Мещерское, озеро Черное, Школьное озеро, Серебряный бор-2, Серебряный бор-3, Пионерский пруд, Большой Садовый пруд», — говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве добавили, что в настоящее время приняты в эксплуатацию семь зон отдыха с купанием: озера Белое, Черное и Школьное. Кроме того, купаться можно в Тропарево, Мещерском, а также в Серебряном бору-2 и Серебряном бору-3, указали в Роспотребнадзоре.
Но что касается зоны отдыха Левобережье, пляжа «Динамо» и Головинских прудов, то они приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без права купания. Причиной тому, указали в надзорном ведомстве, полученные результаты проверки качества воды и песка, которые оказались неудовлетворительными.
До этого эксперты предупредили, что купание в непредназначенных для этого местах может серьезно навредить здоровью. По словам специалистов, в прудах могут находиться паразиты, бактерии и микроорганизмы, включая кишечную палочку и сальмонеллу. Заражение организма грозит диареей, рвотой, повышением температуры тела, кроме того, в местах, где плавают утки, можно подхватить «зуд купальщика», напомнили эксперты. В озере могут находиться яйца глистов, сальмонелла и кишечная палочка, указали специалисты.