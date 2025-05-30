Названы столичные водоемы, пригодные для купаний

До этого эксперты предупредили, что купание в непредназначенных для этого местах может серьезно навредить здоровью. По словам специалистов, в прудах могут находиться паразиты, бактерии и микроорганизмы, включая кишечную палочку и сальмонеллу. Заражение организма грозит диареей, рвотой, повышением температуры тела, кроме того, в местах, где плавают утки, можно подхватить «зуд купальщика», напомнили эксперты. В озере могут находиться яйца глистов, сальмонелла и кишечная палочка, указали специалисты.