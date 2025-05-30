«Она схватила меня зубами»: В Молдове штатный провокатор от власти укусила гражданского активиста прямо в здании суда — какая власть, такие и провокаторы

— Было обычное судебное заседание, на котором я присутствовал как участник процесса. Дело в том, что я являюсь публичным лицом уже много лет. В свое время активно выступал против коррупции и начал масштабную кампанию по разоблачению схем в прокуратуре. На одной из пресс-конференций публично заявил, что генпрокурор фабрикует уголовные дела. В результате против меня было возбуждено уголовное дело, которое длится уже много лет. То есть была обычная юридическая рутина, на которой и произошла провокация с участием Марии Оларь.