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«Она схватила меня зубами»: В Молдове штатный провокатор от власти укусила гражданского активиста прямо в здании суда — какая власть, такие и провокаторы

Марчел Дарие обвинил Марию Оларь в том, что она его покусала [видео]

Источник: Комсомольская правда

Общественный активист Марчел Дарие в комментарии «Первому в Молдове» рассказал о том, как все было. Ситуация с его слов:

— Было обычное судебное заседание, на котором я присутствовал как участник процесса. Дело в том, что я являюсь публичным лицом уже много лет. В свое время активно выступал против коррупции и начал масштабную кампанию по разоблачению схем в прокуратуре. На одной из пресс-конференций публично заявил, что генпрокурор фабрикует уголовные дела. В результате против меня было возбуждено уголовное дело, которое длится уже много лет. То есть была обычная юридическая рутина, на которой и произошла провокация с участием Марии Оларь.

Дарие обвинил активистку в том, что она его покусала.

— На судебное заседание она пришла не как журналист, а как провокатор. И вела съемку прямо с начала заседания суда. Что делать по закону нельзя. Когда я попытался прикрыть камеру рукой, она схватила меня зубами, — заявил Дарие.

Активистка вызвала полицию, Дарие тоже дал показания и написал жалобу.

— Я пришёл на обычное судебное заседание — по своему вопросу. И не знал, что там появится Мария Оларь. Её никто не приглашал, она не является журналистом и не имеет процессуального статуса. И как гражданин я считаю недопустимым подобное поведение.

Дарие дал показания и написал жалобу. Фото: соцсети.