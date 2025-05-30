В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст для многодетных отцов

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» повторно направят на заключение в правительство инициативу о досрочных пенсиях для многодетных отцов, заявил РИА Новости лидер партии, руководитель думской фракции Сергей Миронов.
Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову довести до конца работу по введению льгот для многодетных отцов и решение вопроса об учете стажа за детей при начислении пенсии многодетных родителей.
«Еще в июле 2022 года “Справедливая Россия — За правду” направляла в правительство законопроект о досрочных пенсиях для многодетных мужчин. В кабмине его не поддержали… В связи с поручением президента мы будем вновь вносить законопроект на рассмотрение кабмина, добиваться его принятия», — сказал Миронов.
По словам политика, глава государства уже не впервые обращает внимание правительства на эту проблему, но до сих пор кабмин не поддерживал инициативы о льготах.
Миронов рассказал, что инициатива СРЗП устанавливает возраст выхода на пенсию для отцов троих детей в 58 лет, четверых детей — в 57, а отцы пятерых и более детей смогут выходить на пенсию в 55 лет.
«Не секрет, что более половины мужчин не доживают до нового пенсионного возраста, в том числе поэтому мы настаиваем на отмене пенсионной реформы. Но правительство против этого. Так давайте хотя бы для многодетных отцов снизим пенсионный возраст», — добавил парламентарий.
Депутат Госдумы считает, что это станет признанием их вклада в демографию и послужит не только повышению рождаемости, но и сокращению мужской смертности, увеличению продолжительности жизни мужчин.