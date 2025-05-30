В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст для многодетных отцов

«Еще в июле 2022 года “Справедливая Россия — За правду” направляла в правительство законопроект о досрочных пенсиях для многодетных мужчин. В кабмине его не поддержали… В связи с поручением президента мы будем вновь вносить законопроект на рассмотрение кабмина, добиваться его принятия», — сказал Миронов.