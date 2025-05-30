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«Интернет будет летать везде». Первый вице-премьер Снопков сказал про качество мобильного интернета в Беларуси к 2030 году

Первый вице-премьер: мобильный интернет будет «летать» в Беларуси к 2030.

Источник: Комсомольская правда

Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков сказал, что мобильный интернет будет «летать» в Беларуси к 2030 году, пишет Sputnik.by.

Вице-премьер, ссылаясь на данные от Министерства связи и информатизации, заметил, что покрытие мобильным интернетом в Беларуси составляет 98%. Он обратил внимание, что скорость передачи данных пока еще недостаточно высокая.

— Мы все с вами знаем, что такое качество связи. Даже по дороге М-1. Поэтому задача стоит не покрытие, а скорость, — пояснил первый заместитель премьер-министра.

Снопков подчеркнул, что к 2030 году была поставлена задача, связанная с ежегодной этапностью, «чтобы каждый год чувствовались изменения в скорости интернета».

— Я вас заверяю, что к 2030 году у нас интернет будет летать. Везде, — подчеркнул вице-премьер.

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