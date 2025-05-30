Самарскую телебашню украсят детские рисунки ко Дню защиты детей

1 июня, в Международный день защиты детей, на телебашне в Самаре включат праздничную архитектурно-художественную подсветку. Об этом сообщает правительство Самарской области.
С наступлением сумерек на медиафасаде телебашни появятся детские рисунки и надпись «1 июня — День защиты детей». Подсветка будет работать до полуночи.
В акции также примут участие телебашни и мачты в десятках городов России. На Останкинской телебашне в Москве покажут поздравительный ролик с героями мультсериала «Фиксики».
Ранее Уполномоченная по правам ребенка в Самарской области рассказала, как можно уберечь ребенка от трагедии, похожей на резню в Байкальске.
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