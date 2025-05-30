Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарскую телебашню украсят детские рисунки ко Дню защиты детей

1 июня, в Международный день защиты детей, на телебашне в Самаре включат праздничную архитектурно-художественную подсветку.

1 июня, в Международный день защиты детей, на телебашне в Самаре включат праздничную архитектурно-художественную подсветку. Об этом сообщает правительство Самарской области.

С наступлением сумерек на медиафасаде телебашни появятся детские рисунки и надпись «1 июня — День защиты детей». Подсветка будет работать до полуночи.

В акции также примут участие телебашни и мачты в десятках городов России. На Останкинской телебашне в Москве покажут поздравительный ролик с героями мультсериала «Фиксики».

Ранее Уполномоченная по правам ребенка в Самарской области рассказала, как можно уберечь ребенка от трагедии, похожей на резню в Байкальске.

Участвуйте в розыгрыше призов для подписчиков нашего телеграм-канала до 1 июня!