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Новая цифровая платформа поможет определять возраст россиян

Национальный цифровой сервис поможет определять возраст россиян без паспорта.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Новая многофункциональная цифровая платформа обмена данными объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг; в частности, платформа позволит установить возраст гражданина без предъявления паспорта, соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта внесены в Госдуму.

Так, пользователь платформы сможет подписывать документы с использованием усиленной электронной подписи, взаимодействовать со школьниками и студентами по вопросам обучения в школах, колледжей и дополнительного образования, в том числе с использованием «Госуслуг» и федеральных образовательных систем.

Также пользователь платформы сможет передавать сведения о себе из единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) с личного согласия и предоставлять сведения из паспорта РФ или других документов, удостоверяющих личность — это будет приравниваться к предоставлению физического оригинала.

Онлайн-документ из сервиса можно будет предъявить для подтверждения возраста, подтверждения льгот, для подтверждения обучения в колледжах и школах, при заселении в гостиницах и в ряде других случаев.

Кроме того, не допускается требовать предоставления гражданами РФ документов, удостоверяющих личность гражданина, если сведения из таких документов представлены в платформе, «за исключением случаев исполнения служебных полномочий в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, охраны правопорядка, транспортной безопасности, противодействия терроризму, а также при подготовке и проведении выборов и референдумов».

Отмечается, что сервис создается для повышения доступности услуг и сервисов в различных сферах жизнедеятельности, создания комфортной и безопасной среды при использовании информационных технологий, обеспечения конфиденциальности передаваемой и получаемой информации.

Согласно поправкам, создание и функционирование сервиса будет обеспечиваться организацией, которую определят решением правительства РФ.

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал рассмотреть поправки 10 июня.