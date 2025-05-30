Новая цифровая платформа поможет определять возраст россиян

Также пользователь платформы сможет передавать сведения о себе из единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) с личного согласия и предоставлять сведения из паспорта РФ или других документов, удостоверяющих личность — это будет приравниваться к предоставлению физического оригинала.