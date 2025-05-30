В ЦПКиО Волгограда готовят площадку для комплекса поющих фонтанов

— Новые фонтаны — с чашами и плоскостные — появятся на площади напротив колеса обозрения. Для создания оригинальной водной картины подрядчик оборудует более 10 видов струй, среди них «тюльпан», «кольцо», «каскады» и другие, — рассказали в администрации. — Все водные объекты под музыку и с различными эффектами будут воспроизводить синхронное шоу, аналогов которому в настоящее время в России нет.