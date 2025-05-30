Бывшего премьер-министр Украины Азарова избрали академиком РАН

По одному новому академику избрано по отделению общественных наук (правовед Александр Савенков) и по отделению историко-филологических наук — историк Андрей Головнев. Двое кандидатов в академики — директор Института русского языка РАН им. В. В. Виноградова Федор Успенский и профессор Уральского федерального университета, филолог Елена Березович — не прошли выборы, не набрав необходимого большинства голосов.