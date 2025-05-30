Бывшего премьер-министр Украины Азарова избрали академиком РАН

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров избран академиком Российской академии наук, передает корреспондент ТАСС.
Азаров — доктор геолого-минералогических наук. Он избран академиком по отделению наук о Земле, по специальности «горные науки». На посту премьер-министра Украины находился с 2010 по 2014 год.
Тайное голосование по выборам новых академиков и членов-корреспондентов РАН состоялось 29 мая. Всего избрано 84 новых академика и 165 членов-корреспондентов. Больше всего академиков добавилось в отделении медицинских наук — 20 человек.
По одному новому академику избрано по отделению общественных наук (правовед Александр Савенков) и по отделению историко-филологических наук — историк Андрей Головнев. Двое кандидатов в академики — директор Института русского языка РАН им. В. В. Виноградова Федор Успенский и профессор Уральского федерального университета, филолог Елена Березович — не прошли выборы, не набрав необходимого большинства голосов.
Избрано также 39 иностранных членов РАН из 20 государств.