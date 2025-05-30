11 улиц Новосибирска останутся без горячей воды на две недели

Начиная со 2 июня в Новосибирске будет временно прекращено горячее водоснабжение на одиннадцати улицах города. Данная мера связана с проведением профилактических гидравлических испытаний, запланированных ресурсоснабжающей организацией. По информации от пресс-службы Сибирской генерирующей компании (СГК), отключение коснется некоторых домов, расположенных в Калининском районе.