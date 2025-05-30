11 улиц Новосибирска останутся без горячей воды на две недели

Начиная со 2 июня в Новосибирске будет временно прекращено горячее водоснабжение на одиннадцати улицах города. Данная мера связана с проведением профилактических гидравлических испытаний, запланированных ресурсоснабжающей организацией. По информации от пресс-службы Сибирской генерирующей компании (СГК), отключение коснется некоторых домов, расположенных в Калининском районе.
Временное отсутствие горячей воды затронет жилые дома по следующим адресам:
Тайгинская улица, улица Курчатова, улица Красных Зорь, улица Рассветная (микрорайон «Снегири»); Улица Кочубея, микрорайон Родники, улица Краузе, улица Тюленина, улица Земнухова, улица Свечникова, улица Гребенщикова (микрорайон «Родники»).
Предполагается, что максимальный период отключения горячей воды, включая время на проведение необходимых ремонтных работ, продлится до 15 июня.
В ситуациях обнаружения признаков утечек или размытия почвы, граждан просят незамедлительно связываться с операторами call-центра теплоснабжающей компании по номеру 8−800−300−55−55, либо обратиться в единую диспетчерскую службу городской администрации по телефону 218−00−51.