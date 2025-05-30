В Самарской библиотеке 6 июня пройдет бал ко дню рождения Пушкина

Гостей ждёт атмосфера пушкинской эпохи: музыка XIX века, исторические танцы и костюмы. В программе — вальсы, мазурки, полонезы, а также музыкальные произведения, связанные с творчеством поэта. Для начинающих проведут мастер-класс по танцам.