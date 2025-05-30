В Самарской библиотеке 6 июня пройдет бал ко дню рождения Пушкина

6 июня в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится литературно-музыкальный вечер «Элегия» (6+), посвящённый Дню русского языка и 226-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Гостей ждёт атмосфера пушкинской эпохи: музыка XIX века, исторические танцы и костюмы. В программе — вальсы, мазурки, полонезы, а также музыкальные произведения, связанные с творчеством поэта. Для начинающих проведут мастер-класс по танцам.
Музыкальное сопровождение обеспечит ансамбль «Экспромт» из Детской музыкальной хоровой школы № 1.
Гостям рекомендован дресс-код: вечерние платья, фраки, перчатки. Вход свободный. Адрес: пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).
Ранее мы писали, что 10 и 11 июня театр для детей и молодёжи «Мастерская» представит новый мюзикл «Провинция» (12+).
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