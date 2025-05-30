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МНС предупредило о возможной блокировке старых кассовых устройств в Беларуси после 1 июля, а также о штрафах до 8400 рублей

МНС предупредило о возможной блокировке старых касс в Беларуси после 1 июля.

Источник: Комсомольская правда

МНС предупредило о возможной блокировке старых касс в Беларуси после 1 июля. Подробности обнародовали в пресс-службе Управления оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску.

В сообщении сказано, что торговые компании, которые и далее продолжат использовать старые типы кассового оборудования после 1 июля 2025 года, будут оштрафованы. В пресс-службе уточнили, что для ИП штраф может доходить до 100 базовых, или до 4200 рублей (в мае одна базовая величина составляет 42 рубля. Что касается юридических лиц, то в отношении них штрафы могут оказаться до 200 базовых величин, или до 8400 рублей.

«Обращаем внимание, что размер возможного штрафа не сопоставим со стоимостью обновления либо приобретения нового кассового оборудования», — пояснили в МНС.

В ведомстве акцентировали внимание, что 1 июля является окончательным сроком, до которого нужно начать пользоваться новыми моделями. Уточняется, что никакого переноса не будет, а старые типы оборудования будут объявлены вне закона.

В пресс-службе заметили, что также может быть рассмотрен вопрос, касающийся удаленной блокировки подобного кассового оборудования и его отключения от системы контроля кассового оборудования после наступления 1 июля.

Кстати, МНС Беларуси напомнило, что истекает срок уплаты подоходного налога за 2024 год.

Тем временем Минтруда сказало, кому из белорусов единовременно выплатят 6,9 тысячи рублей.

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