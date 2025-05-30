МНС предупредило о возможной блокировке старых кассовых устройств в Беларуси после 1 июля, а также о штрафах до 8400 рублей

В сообщении сказано, что торговые компании, которые и далее продолжат использовать старые типы кассового оборудования после 1 июля 2025 года, будут оштрафованы. В пресс-службе уточнили, что для ИП штраф может доходить до 100 базовых, или до 4200 рублей (в мае одна базовая величина составляет 42 рубля. Что касается юридических лиц, то в отношении них штрафы могут оказаться до 200 базовых величин, или до 8400 рублей.