Выплаты семьям без вести пропавших на СВО в 2025 году: как получить соответствующий статус и положенную поддержку

Рассказываем, какие выплаты семьям без вести пропавших на СВО предусмотрены в текущем году, как оформить пакет документов и получить законные компенсации.
Процедура признания военнослужащим пропавшим без вести
Признание бойца пропавшим без вести — это первый этап до обращения в суд. При отсутствии участника боевых действий командир части издает приказ о признании этого статуса, после чего принимает меры по поиску.
Розыск длится от 30 до 90 дней, в течение которых командование части и военная прокуратура проводят проверку. В том случае, если следы бойца не найдены, близким выдается справка о его безвестном отсутствии.
Обратиться в суд с заявлением можно спустя полгода: судебным решением участника специальной военной операции признают безвестно пропавшим. Кровным родным потерявшегося также придется сдать материал ДНК в отделах СК России или в медучреждениях. Организуют процесс военные комиссары.
Какие выплаты положены семьям пропавших без вести участников СВО
Семьи пропавших в зоне СВО военнослужащих получают различные компенсации. Рассмотрим ключевые выплаты, предлагаемые близким пропавших и признанных погибшими бойцов.
Денежное довольствие
Если приказ командования части подтверждает, что боец пропал без вести, то его денежное довольствие перечисляют его супруге иди родственникам в порядке очереди. Важно отметить, что выплаты поступают до момента признания участника СВО безвестно пропавшим.
Сумма денежного довольствия разнится и зависит от звания, выслуги и должности. Для пропавших без вести мобилизованных дополнительно предусмотрены 158 тысяч рублей компенсации. И как только суд признает военнослужащего безвестно отсутствующим, выплаты прекратятся.
Единовременная страховая выплата
В случае гибели военнослужащего его семья получит выплату по государственной страховке — 3,4 млн рублей. Сумма будет распределена в равных частях между женой, детьми и родителями участника боевых действий.
Бабушке и дедушке выплата полагается в том случае, если они содержали погибшего солдата от трех лет по причине отсутствия у последнего родителей. Заявление оформляется каждым получателем отдельно, и несовершеннолетних детей включают в заявление их представителя.
Подать заявление можно в военном комиссариате, либо в части по месту службы погибшего. Далее военкомат передает весь пакет документов компании-страховщику. Документы на добровольцев принимают лишь от воинских частей.
Президентская выплата
Размер выплаты закреплен указами президента страны — это 5 млн рублей. Но если ранее проводили компенсацию по ранению, то ее размер вычтут из итоговой суммы.
В случае гибели или признания участника СВО пропавшим без вести общая сумма будет поделена между родственниками. Для ее получения нужно обращаться к командиру части.
Государственная выплата
Полагается по закону № 306-ФЗ. В текущем году составила 5,1 млн рублей на погибшего. Деньги поступают в равных частях жене, детям и иждивенцам.
Региональные выплаты
Семья пропавшего бойца, признанного погибшим, может получать и региональные выплаты. Они дополняют связанную с утратой воина федеральную компенсацию.
Сумму делят на родителей, жену, детей и иждивенцев. Размер выплаты определяет регион, и в среднем ее размер колеблется от 1 до 3 млн рублей. Точную сумму подскажут на местном уровне сотрудники управления соцзащиты или военкомата.
Ежемесячная выплата
При признании факта гибели бойца на службе его семья назначат компенсацию, сумма которой будет эквивалентна размеру выплаты для инвалидов I группы. Таким образом, на начало 2025 года ее ежемесячный размер составит 24 076 рублей.
Эта ежемесячная денежная компенсация назначается с первого числа месяца, следующего за месяцем смерти или признания без вести пропавшим.
Ежемесячная выплата детям
В законную силу вступил президентский указ № 1110: согласно ему, дети без вести пропавших воинов СВО вправе получать ежемесячную выплату.
Чтобы оформить пособие, представляющему ребенка члену семьи нужно подать документы и заявление с реквизитами счета. Размер компенсации приравнен к детскому прожиточному минимуму по месту проживания.
Пенсия по потере кормильца
Согласно закону № 4468−1 от 1993 года, семьи пропавших без вести бойцов приравниваются к семьям погибших на передовой.
Пенсию могут получать нетрудоспособные родители и дети военнослужащего. Также компенсация назначается нетрудоспособной супруге, если она утратила источник средств к существованию.
Статус безвестно отсутствующего — основание для назначения этой пенсии родственникам. Сумма соцпенсии в текущем году составила 8824 рубля.
Как получить выплаты за пропавшего без вести на СВО
Чтобы иметь законное право на все вышеуказанные выплаты, близким бойца придется признать его безвестно пропавшим через суд, после чего через повторное обращение в суд установить статус умершего. Для этого нужно выполнить ряд действий.
1. Объявить пропавшего в розыск. Безвестно отсутствующим военнослужащий признается спустя полгода с момента пропажи. Установив факт отсутствия бойца, командир части издаст приказ о признании его пропавшим без вести и примет меры для поиска. Розыск длится шесть месяцев, и в этот период бойца считают исполняющим обязанности, так что семье бойца платят его денежное довольствие.
2. Подать в суд заявление. Сделать это необходимо, если бойца не нашли за полгода с момента признания его пропавшим без вести. Через месяц судебное решение вступит в силу, и со дня присвоения бойцу статуса безвестно отсутствующего семье прекратят выплачивать довольствие. Воинская часть также может исключить его из личного состава через суд, но выступить заинтересованным лицом все же лучше члену семьи. Таким образом, после судебного решения семья получит основание списать кредиты, получить льготы и страховку.
3. Признать воина умершим. Спустя три месяца с момента вступления в силу решения суда о статусе безвестно отсутствующего семья вправе объявить бойца умершим. При этом нужно указать цель подачи заявления и обстоятельства, подтверждающие пропажу без вести. Решение суда позволит ЗАГСу выдать родным бойца свидетельство о смерти. Только тогда у семьи павшего на СВО воина появится право на все виды соцподдержки и выплаты.
Сроки получения выплат
Официальные сроки выплат за признанных погибшими бойцов регламентируют указ президента № 98 и законодательство. Средства перечисляются до месяца со дня подачи пакета документов, но на практике проверка бумаг может занять до 30 дней.
Перевод средств осуществляется в течение 10 дней с момента утверждения выплаты. Как только командир части издаст указ, денежное довольствие без вести пропавшего начислят в период до 10 рабочих дней.
Возможные сложности при получении выплат и способы их избежать
Собрали несколько советов, как справиться с возможными сложностями в и без того непростой ситуации.
1. Если близкий человек в зоне СВО долго не выходит на связь, его родственники могут обратиться в Фонд «Защитники Отечества». Там примут заявление о розыске, а координатор составит розыскные карты и осуществит забор ДНК для экспертизы.
2. Если близкие подали заявление на денежное довольствие, а выплаты им все равно не приходят, они вправе обратиться в военную прокуратуру.
3. Чтобы получить все положенные выплаты, необходимо пройти процедуру признания воина безвестно отсутствующим, а позже — умершим. Омбудсмены предупреждают, что за получение статуса, взятие ДНК и поиск пропавших солдат не нужно платить. Уполномоченные органы не пepeдaют данные третьим лицам и не заключают договор. Также остерегайтесь мошенников и не публикуйте в Сети персональные данные военнослужащих.
4. Важно: никому не переводите средства за информацию о близком человека.
5. Чтобы избежать сложностей при признании пропавшего воина безвестно отсутствующим и умершим, семья имеет право на бесплатную юридическую помощь.