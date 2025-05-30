Выплаты семьям без вести пропавших на СВО в 2025 году: как получить соответствующий статус и положенную поддержку

2. Подать в суд заявление. Сделать это необходимо, если бойца не нашли за полгода с момента признания его пропавшим без вести. Через месяц судебное решение вступит в силу, и со дня присвоения бойцу статуса безвестно отсутствующего семье прекратят выплачивать довольствие. Воинская часть также может исключить его из личного состава через суд, но выступить заинтересованным лицом все же лучше члену семьи. Таким образом, после судебного решения семья получит основание списать кредиты, получить льготы и страховку.