В Минпросвещения назвали сроки получения первых результатов ЕГЭ

«Экзаменационная кампания ЕГЭ-2025 продолжается. Ребята уже написали экзамены по истории, литературе, химии и математике базового и профильного уровней, а сегодня сдали ЕГЭ по обязательному предмету — русскому языку. На следующей неделе участники уже начнут получать первые результаты», — говорится в сообщении.