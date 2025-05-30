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В Минпросвещения назвали сроки получения первых результатов ЕГЭ

Минпросвещения: участники ЕГЭ получат первые результаты на следующей неделе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Участники ЕГЭ на следующей неделе начнут получать первые результаты экзамена, сообщили в Минпросвещения РФ.

«Экзаменационная кампания ЕГЭ-2025 продолжается. Ребята уже написали экзамены по истории, литературе, химии и математике базового и профильного уровней, а сегодня сдали ЕГЭ по обязательному предмету — русскому языку. На следующей неделе участники уже начнут получать первые результаты», — говорится в сообщении.

Свыше 712 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ в 2025 году. Основной период экзаменации стартовал 23 мая и продлится до 4 июля.