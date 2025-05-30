В Прикамье суд обязал муниципалитет снести аварийный дом

Прокуратура Суксунского района Пермского края проверила соблюдение требований законодательства при расселении аварийного жилого фонда на территории округа.
Установлено, что расселенный аварийный дом на ул. Халтурина, 4 в р.п. Суксун долгое время пребывает в полуразрушенном состоянии. Здание представляет реальную опасность для жизни и здоровья людей, в том числе несовершеннолетних. Но доступ к аварийному дому не ограничен, снос не проводится.
По итогам проверки прокурор направил в суд иск об обязании муниципалитета ограничить доступ на прилегающую территорию и в помещения аварийного многоквартирного дома и организовать его снос.
Суксунский районный суд Пермского края удовлетворил требования надзорного органа. Исполнение судебного акта — на контроле прокуратуры района.