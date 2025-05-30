В Прикамье суд обязал муниципалитет снести аварийный дом

Установлено, что расселенный аварийный дом на ул. Халтурина, 4 в р.п. Суксун долгое время пребывает в полуразрушенном состоянии. Здание представляет реальную опасность для жизни и здоровья людей, в том числе несовершеннолетних. Но доступ к аварийному дому не ограничен, снос не проводится.