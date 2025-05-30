В субботу на Острове в Калининграде перекроют движение из-за марафона

В субботу, 31 мая, на острове Октябрьском в Калининграде перекроют движение из-за благотворительного марафона. Ограничения будут действовать с 7:00 до 13:00. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.
На время проведения «Зелёного марафона» перекроют движение:
- по Солнечному бульвару от дома № 27 корпус 3 до улицы Павлова;
- по Парадной набережной от подъёма на вторую эстакаду до дома № 27 корпус 2 по Солнечному бульвару.
Автобусы № 39 на время марафона поедут по улице 9 Апреля, Московскому проспекту (без заезда на остров Октябрьский) и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту.
«Безопасность движения транспорта и пешеходов, а также оперативное закрытие движения в случае изменения дорожной ситуации обеспечат сотрудники ГИБДД. Установка ограждений и дорожных знаков согласно утверждённому проекту организации дорожного движения, а также расстановка волонтёров возложена на организатора, ООО “Море”», — говорится в сообщении.