Дональд Трамп ведет враждебную политику в отношении России: результаты опроса Новостей Mail

Дональд Трамп также заявил о своей готовности провести трехстороннюю встречу с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в случае необходимости. Лишь 10% считают, что, если эта встреча состоится, она приблизит сроки завершения СВО. По мнению 25%, она не приведет к сближению сторон, а 64% полагают, что такая встреча вообще не состоится. 2% затруднились с ответом.