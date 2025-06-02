Дональд Трамп ведет враждебную политику в отношении России: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
Дональд Трамп выступил с критикой действий президента России, заявив, что Путин «сошел с ума» и «играет с огнем». Согласно результатам опроса, 58% россиян считают это игрой на публику, 23% расценивают как обычную политическую риторику, 11% увидели в этих словах проявление эмоций, 4% затруднились ответить.
Отношения России и США
После подобных заявлений большинство респондентов (70%) полагают, что отношения между Россией и США останутся на прежнем уровне. По мнению 22% отношения ухудшатся, 5% считают, что стороны урегулируют разногласия и отношения выйдут на позитивный курс. Еще 3% затруднились с ответом.
По словам Трампа, именно он «защищает Россию от действительно плохих вещей». Однако 48% россиян считают, что он ведет враждебную политику в отношении России. 35% оценивают его позицию, как нейтральную, 11% полагают, что Трамп поддерживает Россию на международной арене. И 5% затруднились с ответом.
Позиция Дональда Трампа в конфликте между Россией и Украиной
На вопрос о том, какую позицию занимает Дональд Трамп в отношении конфликта на Украине, 50% опрошенных считают, что его позиция — смешанная: в чем-то пророссийская, в чем-то проукраинская. 34% уверены, что он скорее придерживается проукраинской линии, 6% — пророссийской. Свой собственный ответ дали 5% респондентов, большинство из которых уверены, что Трамп действует в первую очередь в своих интересах. Еще 5% затруднились с ответом.
Дональд Трамп также заявил о своей готовности провести трехстороннюю встречу с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в случае необходимости. Лишь 10% считают, что, если эта встреча состоится, она приблизит сроки завершения СВО. По мнению 25%, она не приведет к сближению сторон, а 64% полагают, что такая встреча вообще не состоится. 2% затруднились с ответом.
Трамп неоднократно заявлял о том, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он пришел к власти в США по итогам выборов 2020 года. Только 5% респондентов полностью согласны с этим утверждением. 36% скорее не согласны, 31% категорически не согласны, 23% скорее согласны и 4% затруднились ответить.