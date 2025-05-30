Есть риск, что электроприборы придется потом заменить: В выходные по всей Молдове будут отключать электричество на несколько минут

Premier Energy Distribution предупреждает, что с 31 мая по 3 июня 2025 года в ряде районов Молдовы возможны кратковременные отключения электричества, до 3 минут, из-за плановых работ на линиях электропередачи с Румынией.
Работы направлены на проверку и укрепление стабильности электросети в центральной и южной части страны и будут проводиться «Moldelectrica».
Отключения затронут районы: Кагул, Кантемир, Комрат, Леова, Тараклия, Хынчешты, Яловены, Ниспорены и Страшены. Потребителей и экономических агентов просят принять меры предосторожности и следить за официальной информацией.
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