Чиновника из Омской области уволили в связи с утратой доверия

Теперь уже бывший госслужащий включен в соответствующий федеральный реестр. Доверие Иван Келлер потерял после того, как не принял мер по урегулированию конфликта интересов, стороной которого он являлся. Решение об этом было принято еще 17 февраля нынешнего года. В федеральный реестр эти сведения внесены 23 мая.