В Ташкенте несмотря на запреты продолжают бетонировать деревья

А падения деревьев в Ташкенте в последние месяцы происходят регулярно. Сильный ветер — и с корнем вырываются многолетние тополя и карагачи. Причина — ослабленная корневая система, которая не может держать дерево в вертикальном положении из-за удушения и плохого состояния. Это не просто экология — это уже угроза жизни и имуществу горожан.