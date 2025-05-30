В Ташкенте несмотря на запреты продолжают бетонировать деревья

Очередной вопиющий случай зафиксировали неравнодушные горожане — на улице Чапаната, 11−11А (Яккасарайский район). По их словам, у подножий деревьев прямо во дворе залили свежий бетон. Жители просят ответственные органы немедленно отреагировать и освободить деревья от «каменного плена».
Кто этим занимается? Все по классике — частные предприниматели, превратившие улицы в импровизированные парковки, и нерадивые службы, которые, судя по всему, путают благоустройство с вандализмом.
Почему бетонировать деревья — это преступление против города?
Заливка корневой системы деревьев — это медленное удушение. Дерево, как и любой живой организм, нуждается в дыхании. Через корни оно получает кислород, воду и питательные вещества. Когда всё вокруг залито бетоном, дерево буквально запирают в гроб, не давая ему «дышать». Итог — ослабление ствола, болезни, гниль, и в конечном итоге — падение.
А падения деревьев в Ташкенте в последние месяцы происходят регулярно. Сильный ветер — и с корнем вырываются многолетние тополя и карагачи. Причина — ослабленная корневая система, которая не может держать дерево в вертикальном положении из-за удушения и плохого состояния. Это не просто экология — это уже угроза жизни и имуществу горожан.
Так что пока чиновники рапортуют об акциях в реальности мы наблюдаем очередное бетонирование. Пока чиновники снимают ролики о спасении деревьев, всего в нескольких километрах рядом подрядчики спокойно заливают очередной бетон. Это — показатель системной проблемы: отсутствия контроля, нестыковок между службами и, возможно, откровенного безразличия к зелёному сердцу города.
Мы призываем экологические службы, хокимият и прокуратуру обратить внимание на эту ситуацию, освободить деревья от бетона и привлечь к ответственности виновных.
Не бывает «удобного» или «временного» бетона для дерева. Он всегда смертелен. И если мы хотим, чтобы в Ташкенте было чем дышать, нужно перестать убивать деревья ради парковки или «благоустройства».