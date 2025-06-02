Кроссворд на 2 июня 2025

2 июня 1955 года началась история главного космодрома СССР — Байконура. Именно отсюда отправился в космос первый человек, Юрий Гагарин, и были запущены десятки спутников. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить, насколько хорошо вы знаете историю его создания.