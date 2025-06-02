Кроссворд на 2 июня 2025

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2 июня 1955 года началась история главного космодрома СССР — Байконура. Именно отсюда отправился в космос первый человек, Юрий Гагарин, и были запущены десятки спутников. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить, насколько хорошо вы знаете историю его создания.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.