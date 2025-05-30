В Ростовской области ЕГЭ по русскому языку написали больше 15 тысяч выпускников

В Ростовской области Единый государственный экзамен по русскому языку написали 15,8 тысячи выпускников. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Это второй экзамен по обязательному предмету после математики. По данным властей, итоговая аттестация проходила в 122 специально подготовленных пунктах.
— Этот ЕГЭ является одним из самых массовых. Желаю всем участникам хороших результатов, — сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Напомним, чтобы получить аттестат, на ЕГЭ по русскому языку нужно набрать не менее 24 баллов. Для аттестата с отличием задания необходимо выполнить как минимум на 70 баллов. При этом вузы выставляют порог для поступления — не менее 36 баллов.