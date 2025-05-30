В Ростовской области ЕГЭ по русскому языку написали больше 15 тысяч выпускников

Напомним, чтобы получить аттестат, на ЕГЭ по русскому языку нужно набрать не менее 24 баллов. Для аттестата с отличием задания необходимо выполнить как минимум на 70 баллов. При этом вузы выставляют порог для поступления — не менее 36 баллов.