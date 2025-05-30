Судью по делу Бишимбаева наградили за победу в спортивном турнире в Астане

Как сообщает пресс-служба суда столицы, председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Айжан Кульбаева стала победителем отборочных игр по шахматам XI Спартакиады.
Отмечается, что Кульбаева получила почетную грамоту «за активное участие в спартакиаде и пропаганду здорового образа жизни».
Ранее знаменитая служительница Фемиды также попадала в медиапространство из-за своих спортивных успехов — она победила в спортивном турнире в Астане.
Напомним, Айжан Кульбаева получила огромную популярность во время судебного разбирательства по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Она была назначена судьей по громкому делу об убийстве супруги экс-чиновника и вынесла ему обвинительный приговор.
13 мая прошлого года в Астане завершился процесс по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева суд признал виновным в истязании и убийстве своей супруги. Его приговорили к 24 годам лишения свободы.