Судью по делу Бишимбаева наградили за победу в спортивном турнире в Астане

Напомним, Айжан Кульбаева получила огромную популярность во время судебного разбирательства по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Она была назначена судьей по громкому делу об убийстве супруги экс-чиновника и вынесла ему обвинительный приговор.