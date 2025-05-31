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Два кубанских вуза вошли в список лучших университетов России

Два кубанских высших учебных заведения вошли в список лучших вузов России в 2025 году по версии журнала Forbes. В топ 70 учреждений попали КубГУ и КГИК.

Источник: Новая Кубань

Кубанский государственный университет расположился на 53 строчке. Вуз набрал 24,5 баллов. Больше половины из них за хорошую репутацию у работодателей и организацию академической среды.

Кубанский государственный институт культуры с 23,05 баллами находится на 69 месте, 16,61 из которых он получил за качество нетворкинга.

В тройку первых лучших вузов вошли Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.