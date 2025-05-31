Два кубанских вуза вошли в список лучших университетов России

Кубанский государственный университет расположился на 53 строчке. Вуз набрал 24,5 баллов. Больше половины из них за хорошую репутацию у работодателей и организацию академической среды.



Кубанский государственный институт культуры с 23,05 баллами находится на 69 месте, 16,61 из которых он получил за качество нетворкинга.



В тройку первых лучших вузов вошли Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.