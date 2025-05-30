Число иноагентов в России превысило тысячу

Закон, регламентирующий деятельность и обязанности иностранных агентов, предусматривающий единый реестр для данной категории граждан и юрлиц, а также ответственность за нарушение, вступил в силу в России 1 декабря 2022 года. Согласно ему, иноагентом может стать человек или юрлицо, которые получили иностранную поддержку или находящиеся под иностранным влиянием. До этого обязательным условием признания иноагентом был лишь факт иностранного финансирования.