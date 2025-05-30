Госстандарт нашел два вида опасных испанских оливок с консервантом в Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Гомельской областной инспекции Госстандарта.
В сообщении сказано, что речь идет про оливки от брендов Talavera и Zafer: оливки зеленые без косточек консервированные и оливки, фаршированные тунцом. Они выпущены в Испании. Продукцию нашли в продаже в Гомельской области.
По данным организации, при производстве оливок использовался недопустимый консервант — диоксид серы (Е220). Сказано, что подобным образом производитель попытался продлить срок годности. В Гомельской областной инспекции Госстандарта уточнили, что ввоз и продажа указанных оливок запрещена в Беларуси.
Ранее Госстандарт Беларуси запретил приправу для корейской моркови с кишечной палочкой.
Кстати, два вида детского пластилина из России попали под запрет продаж в Беларуси.
А еще мы узнали, куда сходить с ребенком в День защиты детей 1 июня, а также 30 и 31 мая 2025 в Минске: программа мероприятий и стоимость билетов.