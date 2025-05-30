Умер Геннадий Юшкевич — последний разведчик легендарной группы «Джек»

Группа была сформирована к 25 июля 1944 года в окрестностях Смоленска, откуда убыла в Сморгонский район на полевой аэродром вспомогательной авиации и затем направлена во вражеский тыл. Там она занималась наблюдением за дорогами, оборонительными рубежами немцев, вела разведку мест сосредоточения войск и техники.