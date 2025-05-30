Умер Геннадий Юшкевич — последний разведчик легендарной группы «Джек»

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Последний разведчик легендарной группы «Джек» Геннадий Юшкевич скончался на 98-м году жизни, сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси.
«Коллегия Министерства обороны Республики Беларусь выражает соболезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Владимировича Юшкевича в связи с его смертью», — говорится в сообщении.
Юшкевич в годы Великой Отечественной войны в 14-летнем возрасте ушел в партизаны — был бойцом партизанской диверсионно-разведывательной группы «Чайка», а в 16 — членом легендарной разведывательной группы «Джек» (3-й Белорусский фронт), которая успешно действовавшей в тылу врага в Восточной Пруссии.
Полгода в тылу врага: история последнего разведчика из группы «Джек»>>>.
Удостоен ряда наград, в том числе ордена Отечественной войны (1-я и 2-я степени), ордена Славы (3-я степень).
В Минобороны подчеркнули, что до последних дней Юшкевич принимал активное участие в патриотическом воспитании молодежи, участвовал в республиканских и региональных мероприятиях.
Группа Джека
«Джек» — специальная диверсионно-разведывательная группа 3-го (диверсионного) отдела Разведывательного управления 3-го Белорусского фронта, действовавшая в июле-декабре 1944 года в Восточной Пруссии. Первоначально в ее состав входили 10 человек под командованием капитана Павла Крылатых («Джек»). Юшкевич в ней имел оперативный позывной «Орел».
Группа была сформирована к 25 июля 1944 года в окрестностях Смоленска, откуда убыла в Сморгонский район на полевой аэродром вспомогательной авиации и затем направлена во вражеский тыл. Там она занималась наблюдением за дорогами, оборонительными рубежами немцев, вела разведку мест сосредоточения войск и техники.