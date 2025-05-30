В Вологодской области проверят сообщения об алкотакси

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 мая — РИА Новости. В Вологодской области по всем сообщениям о так называемых «алкотакси» проводятся проверки, их выявляют в том числе с помощью «тайных покупателей», за незаконную продажу и доставку алкоголя агрегаторы лишают водителей лицензии, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Ранее RTVI сообщило, что в Вологодской области после введения ограничений на продажу алкоголя якобы появилось «алкотакси» — сервис по доставке спиртных напитков в любое время дня и ночи. По данным издания, также в регионе якобы увеличились закупки самогонных аппаратов.
«Что касается так называемых “алкотакси”, за незаконную продажу и доставку алкоголя агрегаторы лишают водителей лицензии. В Вологде работают тайные покупатели, которые после покупки алкоголя у таксиста сообщают об этом факте руководству агрегатора, после чего начинается проверка», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в регионе продолжатся проверки по всем фактам правонарушений. «Тем не менее, того единичного случая, описанного автором, недостаточно для формирования объективной картины происходящего», — отметили в пресс-службе.
Сообщается, что правительство Вологодской области совместно с региональным управлением МВД регулярно проводит рейды по выявлению правонарушений. Работа государственных структур дополняется и работой специального чат-бота, куда неравнодушные граждане сообщают о нелегальной продаже спиртного.
В пресс-службе также отметили, что не согласны с утверждением об увеличении закупок самогонных аппаратов и распространением практики производства домашнего алкоголя.
«Для таких заявлений нужны более весомые факты, чем частные суждения журналистов и нескольких вологжан, покупающих спиртное в обход законодательства. Текущая ситуация и статистика профильных ведомств данные суждения не подтверждают. Увеличения закупок самогонных аппаратов не наблюдается, как и широкого распространения домашнего производства алкоголя. Точечные случаи находятся на контроле правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе.
Там напомнили, что губернатор Вологодской области Георгий Филимонов регулярно в своих соцсетях приводит свежую статистику о действии закона. В частности, в ходе борьбы с нарушениями в Вологде и Череповце на данный момент уже закрыто более половины алкомаркетов. Кроме того, три муниципальных округа уже полностью освободились от алкомаркетов: Вашкинский, Устюженский и Сямженский округа. В регионе наблюдаются и другие позитивные эффекты: по сравнению с прошлым годом за март-апрель количество ДТП по вине нетрезвых водителей сократилось с 21 до 15 случаев. За аналогичный период число нарушений, связанных с распитием алкоголя в запрещенных местах, снизилось на 32,5%, а количество случаев появления в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения уменьшилось почти на 35%. В целом, по данным министерства здравоохранения России, за первый квартал смертность в регионе снизилась на 50%, а число умерших от причин, обусловленных алкоголем, в марте 2025 года снизилось на 41% по сравнению с мартом 2024 года, в апреле 2025 года — на 18% по сравнению с апрелем 2024 года.
Закон об ограничении розничной продажи алкоголя в Вологодской области вступил в силу с 1 марта 2025 года. В соответствии с документом, с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени. В объектах общепита (кафе, буфеты, бары), расположенных в многоквартирных домах, продажа алкоголя осуществляется с понедельника по пятницу с 12.00 до 14.00. В выходные и нерабочие праздничные дни — с 8.00 до 23.00. При этом бары и кафе могут продавать алкоголь с 8.00 до 23.00 при одновременном соблюдении ряда условий, указанных в законе. Нельзя продавать алкоголь в стационарных торговых объектах, расположенных в помещениях многоквартирных домов, в подвалах, на цокольных этажах, а также торговых объектах, в которых нет отдельного входа для погрузки или разгрузки алкогольной продукции.