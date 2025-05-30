В Перми подготовлена программа ко Дню защиты детей

День защиты детей отметят в муниципальных библиотеках и городских парках.
В детских библиотеках насыщенная программа мероприятий стартует уже завтра, 31 мая. Можно посетить арт-фестиваль, принять участие в праздничной программе и мастер-классах. Выбрать библиотеку и подходящее мероприятие можно здесь.
В воскресенье маленьких пермяков ждут городские парки. Возрастное ограничение мероприятий — 0+.
В парке «Счастье есть» 1 июня в 12:00 начнется концерт «Маленькая страна» с участием детских коллективов со всего города. Гостей встретят фотозоны для незабываемых кадров, анимационные шоу-программы и массовые катания на аттракционах.
В саду им. Миндовского в 12:00 начнется концерт «Время чудес», а перед этим, с 11:00 до 12:00, будут организованы бесплатные детские спортивные тренировки.
В парке им. А. П. Чехова 1 июня в 11:00 пройдет концерт «Дети лета». С 11:00 до 11:30 в программе — открытие велофестиваля, с 11:30 до 12:30 пройдет концерт «Дети лета» с выступлениями детских коллективов, танцами и музыкой, с 12:30 до 13:00 состоится подведение итогов велофестиваля и награждение победителей.
На площади перед Дворцом культуры имени М. И. Калинина праздник ко Дню защиты детей начнется в 12:00.
Кроме того, 1 июня в 11:00 в ДК имени Солдатова (Комсомольский проспект, 79) пройдет городской фестиваль «Праздник детских улыбок». В 11:00 начнется премьера мюзикла «Приключения Буратино» в исполнении народного музыкального театра «Орфей». С 12:00 до 14:00 продлится «Детская дискотека», а также игровая программа, конкурсы, крио-шоу; будут работать оригинальные фотозоны.