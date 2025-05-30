В Перми подготовлена программа ко Дню защиты детей

В парке им. А. П. Чехова 1 июня в 11:00 пройдет концерт «Дети лета». С 11:00 до 11:30 в программе — открытие велофестиваля, с 11:30 до 12:30 пройдет концерт «Дети лета» с выступлениями детских коллективов, танцами и музыкой, с 12:30 до 13:00 состоится подведение итогов велофестиваля и награждение победителей.