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В Севастополе начался ремонт внутриквартальных дорог

В Севастополе за год отремонтируют 6 км неучтенных ранее дорог.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе приступили к ремонту внутриквартальных дорог, которые ранее не были в ведении городских властей. Большая часть этих дорог ведут к малоэтажным домам, включая садовые товарищества и участки для индивидуального жилищного строительства.

По инициативе губернатора Михаила Развожаева в городе провели масштабную инвентаризацию дорог. В ходе проверки выявили проблемные участки, оценили их состояние и поставили на баланс.

Департамент транспорта выявил 211 участков дорог, которые были переданы в ведение дорожников. В текущем году планируется провести ремонтные работы на 17 участках общей протяженностью 6 км.