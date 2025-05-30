Президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов стал почётным гражданином Тольятти

Как отметил сам Максим Соколов, он рассматривает это признание как высокую оценку доверия, своего рода заданный вперед импульс к развитию, но главное — как дань уважения огромному коллективу АВТОВАЗа, без поддержки которого такие достижения были бы невозможны.