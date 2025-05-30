Президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов стал почётным гражданином Тольятти

Городской парламент принял решение удостоить его почетного звания с официальной мотивировкой: «За особые заслуги перед городом, активную общественную деятельность, значительный вклад в развитие благотворительности и попечительства, а также выдающиеся результаты в экономической и промышленной сфере на территории Тольятти».
Как отметил сам Максим Соколов, он рассматривает это признание как высокую оценку доверия, своего рода заданный вперед импульс к развитию, но главное — как дань уважения огромному коллективу АВТОВАЗа, без поддержки которого такие достижения были бы невозможны.
На посту президента АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов находится с мая 2022 года — в крайне непростой период для отрасли, связанной с введением международных санкций и последовавшим за этим дефицитом ключевых комплектующих.
С самого начала специальной операции предприятие активно помогает волонтерским группам, благотворительным фондам, участникам боевых действий и их родным.
В день торжественного вручения награды компании был присвоен статус «Благотворитель года».
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