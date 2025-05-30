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Президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов стал почётным гражданином Тольятти

Городской парламент принял решение удостоить его почетного звания с официальной мотивировкой: «За особые заслуги перед городом, активную общественную деятельность, значительный вклад в развитие благотворительности и попечительства, а также выдающиеся результаты в экономической и промышленной сфере на территории Тольятти».

Городской парламент принял решение удостоить его почетного звания с официальной мотивировкой: «За особые заслуги перед городом, активную общественную деятельность, значительный вклад в развитие благотворительности и попечительства, а также выдающиеся результаты в экономической и промышленной сфере на территории Тольятти».

Как отметил сам Максим Соколов, он рассматривает это признание как высокую оценку доверия, своего рода заданный вперед импульс к развитию, но главное — как дань уважения огромному коллективу АВТОВАЗа, без поддержки которого такие достижения были бы невозможны.

На посту президента АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов находится с мая 2022 года — в крайне непростой период для отрасли, связанной с введением международных санкций и последовавшим за этим дефицитом ключевых комплектующих.

С самого начала специальной операции предприятие активно помогает волонтерским группам, благотворительным фондам, участникам боевых действий и их родным.

В день торжественного вручения награды компании был присвоен статус «Благотворитель года».

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