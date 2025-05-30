В Казахстане учитель внезапно станцевал вальс с выпускницей: видео

В комментариях под видео люди восхитились педагогом. «Теперь пусть гордится: у нее лучший кавалер в танце», — написала одна девушка. Другой пользователь отметил, что «это поступок, достойный истинного офицера вооруженных сил». Также хвалили и девушку, которая, несмотря на обстоятельства, вышла танцевать одна.