В Казахстане учитель внезапно станцевал вальс с выпускницей: видео

Трогательный ролик опубликовали пользователи соцсети Instagram*. По словам выпускницы, партнер не пришел на праздник. Поэтому девушка осталась крайне благодарна внезапному порыву учителя.
В комментариях под видео люди восхитились педагогом. «Теперь пусть гордится: у нее лучший кавалер в танце», — написала одна девушка. Другой пользователь отметил, что «это поступок, достойный истинного офицера вооруженных сил». Также хвалили и девушку, которая, несмотря на обстоятельства, вышла танцевать одна.
Ранее рассказали, как выпускники школ отмечают праздник «Последний звонок».
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