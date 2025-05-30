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В Казахстане учитель внезапно станцевал вальс с выпускницей: видео

Герой — школьный педагог начальной военной подготовки. Видео ситуации моментально завирусилось в Сети.

Анна Морозова
Автор Новости Mail

Трогательный ролик опубликовали пользователи соцсети Instagram*. По словам выпускницы, партнер не пришел на праздник. Поэтому девушка осталась крайне благодарна внезапному порыву учителя.

В комментариях под видео люди восхитились педагогом. «Теперь пусть гордится: у нее лучший кавалер в танце», — написала одна девушка. Другой пользователь отметил, что «это поступок, достойный истинного офицера вооруженных сил». Также хвалили и девушку, которая, несмотря на обстоятельства, вышла танцевать одна.

Ранее рассказали, как выпускники школ отмечают праздник «Последний звонок».

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