Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр образования Иванец сказал, как проверяют ЦЭ в Беларуси

Глава Минобразования Иванец сказал, как на самом деле проверяют ЦЭ в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования Андрей Иванец сказал, как проверяют ЦЭ в Беларуси. Речь о централизованном экзамене. Видео с объяснением главы министерства во время доклада президенту Александру Лукашенко представлено в телеграм-канале «Пул Первого».

— Централизованный экзамен — фактически на сегодняшний день это контрольная работа, но которая выполняется в виде тестовой формы, когда компьютер в последующем проверяет эти работы. И хотел бы отметить, что два независимых человека после компьютера каждую работу перепроверяют. Здесь у нас полностью исключено право на ошибку, — сообщил главе республики Иванец.

Также размещены в телеграм-канале «Пул Первого» и другие подробности того, как проверяют ЦЭ:

— Все работы сканированные размещаются у каждого выпускника в его личном кабинете. Фактически он может увидеть свою работу, сам ее проверить. Система расчета баллов — она размещена на сайте Министерства образования. Она два года не изменялась. Фактически до оглашения результатов РИКЗом (имеется ввиду Республиканский институт контроля знаний. — Ред.) можно самому посчитать эти баллы и потом перепроверить.

Тем временем Минобразования заявило, что провело работу над ошибками по экзаменам в Беларуси.

А Минтруда сообщило, что ряд белорусов получили право бесплатного оздоровления в санаториях.

Также белорусский генетик сказал, какое будущее ждет двух телят, родившихся от коров и зубра.