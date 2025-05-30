Министр образования Иванец сказал, как проверяют ЦЭ в Беларуси

— Все работы сканированные размещаются у каждого выпускника в его личном кабинете. Фактически он может увидеть свою работу, сам ее проверить. Система расчета баллов — она размещена на сайте Министерства образования. Она два года не изменялась. Фактически до оглашения результатов РИКЗом (имеется ввиду Республиканский институт контроля знаний. — Ред.) можно самому посчитать эти баллы и потом перепроверить.