Министр образования Иванец сказал, как проверяют ЦЭ в Беларуси

Министр образования Андрей Иванец сказал, как проверяют ЦЭ в Беларуси. Речь о централизованном экзамене. Видео с объяснением главы министерства во время доклада президенту Александру Лукашенко представлено в телеграм-канале «Пул Первого».
— Централизованный экзамен — фактически на сегодняшний день это контрольная работа, но которая выполняется в виде тестовой формы, когда компьютер в последующем проверяет эти работы. И хотел бы отметить, что два независимых человека после компьютера каждую работу перепроверяют. Здесь у нас полностью исключено право на ошибку, — сообщил главе республики Иванец.
Также размещены в телеграм-канале «Пул Первого» и другие подробности того, как проверяют ЦЭ:
— Все работы сканированные размещаются у каждого выпускника в его личном кабинете. Фактически он может увидеть свою работу, сам ее проверить. Система расчета баллов — она размещена на сайте Министерства образования. Она два года не изменялась. Фактически до оглашения результатов РИКЗом (имеется ввиду Республиканский институт контроля знаний. — Ред.) можно самому посчитать эти баллы и потом перепроверить.
Тем временем Минобразования заявило, что провело работу над ошибками по экзаменам в Беларуси.
А Минтруда сообщило, что ряд белорусов получили право бесплатного оздоровления в санаториях.
Также белорусский генетик сказал, какое будущее ждет двух телят, родившихся от коров и зубра.