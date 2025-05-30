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«Главное, чтобы в руках голова была». Лукашенко отреагировал на ужесточение требований использования телефонов на ЦЭ в Беларуси

Лукашенко высказался о запрете мобильных телефонов во время ЦЭ в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад о вступительной кампании 30 мая, высказался о запрете мобильных телефонов во время централизованного экзамена в Беларуси. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

На совещании министр образования Андрей Иванец заявил, что в 2025 году были ужесточены требования по использованию мобильных телефонов. Он уточнил, что устройства запрещены не только в аудиториях, где проходит экзамен, но в целом в пункте проведения ЦЭ.

— С централизованного экзамена был удален только один человек за мобильный телефон и один человек за то, что продолжал заполнение бланка после окончания времени. Из 56,6 тыс. выпускников, полагаем, это хороший результат, — отметил глава Минобразования.

Глава государства согласился с тем, что результат хороший и высказался об ужесточении требований использования мобильных телефонов.

— То, что вы требования ужесточаете, особенно телефоны и прочее, об этом даже говорить не надо. Ты пришел — главное, чтобы в руках голова была. Пришел — садись, работай. Поэтому здесь не обсуждается жесткость, жесткость и так далее, — заявил президент Беларуси.

Ранее Минобразования заявило, что провело работу над ошибками по экзаменам в Беларуси.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко спросил у чиновников подробности проведения ЦЭ и ЦТ в Беларуси.

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