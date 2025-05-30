«Главное, чтобы в руках голова была». Лукашенко отреагировал на ужесточение требований использования телефонов на ЦЭ в Беларуси

— То, что вы требования ужесточаете, особенно телефоны и прочее, об этом даже говорить не надо. Ты пришел — главное, чтобы в руках голова была. Пришел — садись, работай. Поэтому здесь не обсуждается жесткость, жесткость и так далее, — заявил президент Беларуси.