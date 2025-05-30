Раскрыт механизм работы микробных «ионных насосов»

Российские молекулярные биологи и их зарубежные коллеги сделали большой шаг к получению ответов на все эти вопросы в ходе изучения структуры белка MAR, который используется морскими актинобактериями вида Actinomarina minuta для перекачки протонов. Данный пептид привлек внимание исследователей тем, что он одновременно является типичным представителем широкого класса микробных родопсинов, и при этом он содержит в себе всего 220 аминокислот, что облегчает его изучение.